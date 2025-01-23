Глава НАТО описал свою реакцию на угрозы Трампа ввести санкции против России

Рютте: Я был очень рад угрозе Трампа ввести новые санкции против России

Генсек НАТО Марк Рютте на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что очень обрадовался угрозе президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России. Об этом сообщает телеканал CNBC.

«Я был очень, очень доволен позицией Трампа по введению дополнительных санкций против России», — отметил Рютте.

Он считает, что российская экономика находится в «ужасно плохом состоянии», и новые санкции помогут.

До этого президент Польши Анджей Дуда заявил, что необходимо добиваться того, чтобы российский лидер Владимир Путин «умолял Украину и ее союзников» сесть за стол переговоров.

Накануне президент США призвал Россию завершить специальную военную операцию. Трамп подчеркнул, что если не будет достигнута «сделка» по Украине, то США введут новые санкции и пошлины на российский экспорт в Соединенные Штаты и другие страны.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.