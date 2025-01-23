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Политолог допустил, что Трамп может пойти на уступки России

Политолог Баширов: Трамп может пойти на уступки России ради имиджа
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Pablo Martinez Monsivais/AP

Президент США Дональд Трамп в ходе обсуждения вопросов, связанных с конфликтом на Украине, может пойти на уступки России, чтобы как можно быстрее добиться заметного результата и предъявить его как достижение. Такое мнение высказал политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов. Его слова цитирует РИАМО.

«Я стою на той позиции, что Трамп, скорее всего, сдаст нам нечто в наших интересах, нежели будет устраивать катавасию с каким-то жестким давлением», — считает Баширов.

Он пояснил, что Трамп в своей работе использует комбинацию шоу и бизнес-логики. Эксперт уверен, что американский лидер хочет добиться быстрых результатов, которые можно будет продемонстрировать гражданам.

22 января Трамп написал в социальной сети Truth Social о возможном расширении санкций против Российской Федерации, если Москва не пойдет на прекращение конфликта на Украине. Он заявил, что США могут ввести высокие пошлины на весь российский экспорт, подчеркнув, что соглашение должно быть достигнуто в кратчайшие сроки.

Президент Соединенных Штатов также отметил, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был президентом в 2022 году.

Ранее Песков объяснил, почему Путин поздравил Трампа.

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