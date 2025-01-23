Представленный Владимиром Зеленским так называемый «план стойкости» Украины сломался на этапе подписания. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«План стойкости стал нестойким уже на этапе написания. Так сказать, сломались», — написал парламентарий.

Депутат добавил, что Зеленский обещал в конце декабря представить полный вариант документа. Но этого так и не было сделано. Гончаренко подчеркнул, что государство не может работать подобным образом. Если было дано обещание предоставить план, то он должен быть, даже «если написана полная ерунда», заключил парламентарий.

19 ноября Зеленский представил в Раде проект своего «плана стойкости» для Украины. Документ состоял из 10 пунктов. Помимо этого, в соответствии с документом, выборы на Украине должны состояться только «после победы» в конфликте с РФ. Полностью «план стойкости» с приложениями должен был быть представлен в декабре прошлого года. Зеленский анонсировал его 14 ноября.

Ранее Порошенко заявил, что на Украине перестали говорить о победе над Россией.