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Зеленский представил «План стойкости»

Зеленский представил «План стойкости» во время выступления в Верховной раде

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Bernadett Szabo/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский представил Верховной раде «План стойкости». Об этом сообщает «РБК-Украина».

По данным агентства, план состоит из 10 пунктов: «единство», «фронт», «оружие», «деньги», «энергетика», «безопасность», «сообщества», «человеческий капитал», «культурный суверенитет» и «политика героев».

В соответствии с документом, выборы на Украине должны состояться только «после победы» в конфликте с РФ. Также Зеленский предлагает изменить подходы к управлению в армии: ввести в стране должность военного омбудсмена и обязать Минобороны и командование представить новую систему контрактов для граждан, не достигших мобилизационного возраста.

Кроме того, план предусматривает появление «паспортов устойчивости регионов» к концу 2024 года, а в 2025-м — «паспорта генерации». Украинский лидер также анонсировал модернизацию стандартов укрытий и заявил о необходимости оснастить все школы и другие государственные постройки рамками металлоискателей на входе.

Кроме того, Зеленский заявил о создании института множественного гражданства и перезапуске дипломатической службы. В числе прочего, ожидается создание Министерства объединения Украины.

Власти страны также намерены содействовать созданию кафедры украинистики в иностранных университетах.

Как уточняет «РБК-Украина», полностью «План стойкости» с приложениями будет представлен в декабре. Зеленский анонсировал его 14 ноября.

Одним из центральных элементов плана был заявлен акцент на усиление «культурного суверенитета» Украины через создание и продвижение отечественного контента, который, по мнению Зеленского, поможет укрепить национальный дух и привлекать внимание к позиции страны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Крыму отреагировали на новый план Зеленского.

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