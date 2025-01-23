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Новый госсекретарь США поедет в Панаму после угроз Трампа

Новый госсекретарь США Рубио посетит Панаму после слов Трампа о ее возвращении
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Anna Rose Layden/Pool Photo via AP

Первой страной, которую посетит новый государственный секретарь США Марко Рубио, станет Панама. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ожидается, что визит Рубио состоится уже на следующей неделе.

Также госсекретарь намерен посетить Гватемалу, Сальвадор и Коста-Рику. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении США вернуть контроль над Панамским каналом.

По мнению американского президента, Панама якобы нарушила «каждый пункт соглашения» после передачи ей канала. По его словам, панамские власти взимают с США слишком много за прохождение военных кораблей. Всего американский лидер озвучивал несколько территориальных претензий.

О своих претензиях на Панамский канал Трамп заявил в начале месяца. Тогда он сказал, что передача контроля над Панамским каналом Панаме в 1999 году «была глупостью».

Ранее госсекретарь США заявил о необходимости заканчивать конфликт на Украине.

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