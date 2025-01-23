Сенатор РФ Алексей Пушков заявил в своем Telegram-канале, что слова генсека НАТО Марка Рютте об огромных расходах стран Запада при поражении Украины – полная чушь.

Пушков подчеркнул, что в НАТО отчаянно лгут, чтобы оправдать нынешние огромные затраты на поддержку Киева.

«Заявление Рютте — полная и законченная чушь. Он выражает позицию политических сил в Европе и США, которые намерены вести против России бесконечную «ледяную войну» без серьезных оснований, поскольку военной угрозы Россия для НАТО не представляет», — поделился Пушков.

До этого газета Financial Times писала, что страны — члены Европейского союза (ЕС) могут отправить на Украину своих военнослужащих из-за нехватки средств на ее поддержку.

В статье подчеркивается, что представители государств — членов регионального содружества намерены обсудить соответствующую инициативу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По информации журналистов, консультации состоятся во время неформального саммита ЕС в феврале 2025 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил американского лидера Дональда Трампа направить миротворцев в зону конфликта.