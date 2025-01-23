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Американский журналист: мир вступает в эпоху кибербитв

Журналист Вароли: Трамп откроет технологический фронт против своих соперников
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Annette Riedl/dpa/Global Look Press

47-й президент США Дональд Трамп понимает всю мощь новых технологий, поэтому будет вкладывать в них средства и в дальнейшем использовать как оружие. Такое предположение в беседе с Tsargrad.tv сделал американский журналист Джон Вароли.

По его прогнозам, мир в скором времени вступит в новую эпоху — эпоху кибербитв. Трамп, по его словам, может открыть технологический фронт против соперников США — Китая, России, Ирана.

«Поэтому в ближайшие четыре года мы увидим очень агрессивную внешнюю военную политику. Речь не о прямом вооруженном противостоянии — с пушками, со стрельбой и так далее. Это будет разворачиваться на уровне технологического фронта. Возможна активизация атак хакеров, кибербитв и прочего», — считает журналист.

Накануне Трамп объявил о создании в Штатах компании, которая инвестирует $500 млрд в искусственный интеллект (ИИ). По его словам, лидирующие в мире технологические гиганты объявляют о создании StarGate — компании, которая вложит средства в развитие инфраструктуры ИИ в США.

До этого американская администрация ввела запрет на импорт подключенных («умных») автомобилей, а также связанных с ними аппаратных и программных решений из Китая и России, чтобы защитить национальную безопасность от киберугроз.

Ранее стало известно о возможном слиянии TikTok с ИИ-компанией в США.

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