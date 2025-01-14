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В США запретили продажу «умных» автомобилей из России и Китая

Белый дом: США запретили импорт умных автомобилей и технологий из КНР и России
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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Администрация президента США Джо Байдена ввела запрет на импорт подключенных («умных») автомобилей, а также связанных с ними аппаратных и программных решений из Китая и России, чтобы защитить национальную безопасность от киберугроз. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В публикации отмечается, что запрет поможет защититься США от кибершпионажа, а также операций по вторжению Китая, которые продолжают представлять угрозу для американской критической инфраструктуры и общественной безопасности.

Подключенные автомобили — это транспортные средства, оснащенные системами, которые позволяют им обмениваться данными через интернет, например, Wi-Fi, Bluetooth, модули сотовой и спутниковой связи.

До этого сообщалось, что импорт китайских легковых автомобилей в США за одиннадцать месяцев 2024 года достиг рекордного уровня.

Общие объемы закупок легковых машин из Китая в США за январь — ноябрь 2024 года составили $3,35 миллиарда, что на 65% больше по сравнению с 2023 годом. Эти показатели стали самыми высокими за весь период наблюдений, начиная с 1992 года.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует усилить блокирование поставок автомобилей из Китая.

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