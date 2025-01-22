В США проинвестируют развитие ИИ на $500 млрд

Трамп объявил о создании в США компании, которая инвестирует $500 млрд в ИИ

Президент США Дональд Трамп объявил о создании в Штатах компании, которая инвестирует $500 млрд в ИИ. Об этом он заявил в Белом доме, пишет РИА Новости.

«Лидирующие в мире технологические гиганты объявляют о создании StarGate. Новая американская компания, которая инвестирует минимум $500 млрд в инфраструктуру ИИ в США», — сказал Трамп.

Во время выступления Трампа с ним присутствовали руководители Oracle, японского инвестхолдинга SoftBank и разработчика программ ИИ OpenAI.

До этого американская администрация ввела запрет на импорт подключенных («умных») автомобилей, а также связанных с ними аппаратных и программных решений из Китая и России, чтобы защитить национальную безопасность от киберугроз.

При этом незадолго до того сообщалось, что импорт китайских легковых автомобилей в США за одиннадцать месяцев 2024 года достиг рекордного уровня.

Ранее в США запретили сделки с полупроводниками и ИИ.