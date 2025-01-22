Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США проинвестируют развитие ИИ на $500 млрд

Трамп объявил о создании в США компании, которая инвестирует $500 млрд в ИИ
close
lilik ferri yanto/Shutterstock/FOTODOM

Президент США Дональд Трамп объявил о создании в Штатах компании, которая инвестирует $500 млрд в ИИ. Об этом он заявил в Белом доме, пишет РИА Новости.

«Лидирующие в мире технологические гиганты объявляют о создании StarGate. Новая американская компания, которая инвестирует минимум $500 млрд в инфраструктуру ИИ в США», — сказал Трамп.

Во время выступления Трампа с ним присутствовали руководители Oracle, японского инвестхолдинга SoftBank и разработчика программ ИИ OpenAI.

До этого американская администрация ввела запрет на импорт подключенных («умных») автомобилей, а также связанных с ними аппаратных и программных решений из Китая и России, чтобы защитить национальную безопасность от киберугроз.

При этом незадолго до того сообщалось, что импорт китайских легковых автомобилей в США за одиннадцать месяцев 2024 года достиг рекордного уровня.

Ранее в США запретили сделки с полупроводниками и ИИ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами