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В Кремле пообещали ответить Западу на заморозку российских активов

Песков: действия Запада в отношении РФ и ее активов не останутся без последствий
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loginovworkshop/Shutterstock/FOTODOM

Недружественные действия в отношении российских активов на Западе не останутся без ответа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

Таким образом он ответил на вопрос, может ли Россия воспользоваться активами австрийского Райффайзенбанка, которые остались в РФ.

«Я оставлю этот вопрос без комментариев. Но подчеркну еще раз, что недружественные действия в отношении РФ не могут не иметь последствий для тех, кто их принимает», — сказал Песков.

Издание «Известия» сообщало, что власти России планируют изымать активы стран, которые конфисковали имущество РФ, — законопроект, дающий такое право, уже согласован с ключевыми государственными органами.

В свою очередь агентство Reuters сообщало, что приход избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом может добавить неопределенности на экономическом рынке, в том числе в вопросе западных активов в России.

Ранее Генпрокуратура потребовала конфисковать активы украинской алкогольной компании.

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