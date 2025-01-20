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На Западе рассказали о последствиях прихода Трампа для активов в РФ

Reuters: на Западе допустили разморозку своих активов в России при Трампе
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Мария Девахина/РИА Новости

Приход избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом может добавить неопределенности на экономическом рынке, в том числе в вопросе западных активов в России. Об этом сообщает Reuters.

В материале отмечается, что для западных компаний в России, которым тяжело выйти из бизнеса и избежать угрозы конфискации, приход Трампа принесет еще больше неизвестности.

Эксперты считают, что приход Трампа может дать некоторым иностранным компаниям прикрытие для того, чтобы остаться в России, так как компании, которые не хотят уходить, будут ждать.

15 января сообщалось, что французский банковский гигант Natixis завершил сделку по продаже своего российского подразделения, АО «Натиксис банк». Активы приобрела компания «Бюрократ», которая получила специальное разрешение на данную операцию в конце прошлого года. В настоящее время в России выдано семь разрешений на продажу дочерних компаний иностранных банков. Эксперты считают, что такие активы привлекательны для российских покупателей ввиду значительных дисконтов и высокого качества активов и пассивов.

Ранее сообщалось, что Т-банк купит часть бизнеса QIWI.

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