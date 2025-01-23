Сийярто: Венгрия предоставит мощности для транзита газа из России в Словакию

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт предоставит Братиславе транзитные мощности для поставок российского газа по «Турецкому потоку». Его слова приводит РИА Новости.

«Мы готовы в полном объеме предложить наши транзитные мощности, чтобы энергоснабжение Словакии было обеспечено», — заявил Сийярто.

По его словам, Будапешт в 2024 году принял 7,6 млрд кубометров газа из РФ по «Турецкому потоку», а максимальная мощность трубопровода составляет 8,5 млрд кубометров и в запасе остается почти млрд кубометров.

«Мы на 900 тысяч кубометров увеличиваем годовую мощность интерконнектора со Словакией», — подчеркнул он.

Сийярто добавил, что это обеспечит энергобезопасность Венгрии.

Накануне депутаты, представляющие в Европейском парламенте словацкую партию Smer-SD («Направление — социальная демократия»), призвали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в спор по газу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Поставки российского газа транзитом через Украину в Европу полностью прекратились 1 января 2025 года.

Ранее глава Еврокомиссии призвала Евросоюз полностью отказаться от газа из России.