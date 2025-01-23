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Политолог: ВЭФ показал, что Западу стало не до Украины

Политолог Сипров: на ВЭФ Запад продемонстрировал равнодушие к Украине
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Yves Herman/Reuters

Всемирный экономический форум (ВЭФ) показал, что в текущих условиях всем стало не до Украины. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Вадим Сипров. По его словам, возможный крах привычной для Запада системы волнует европейцев куда больше, нежели благополучие Киева.

Эксперт напомнил, что Дональд Трамп после вступления в должность президента США выбросил как ненужный мусор всю глобалистскую повестку, которая на протяжении десятилетий вырабатывалась в Давосе, отменив климатическую, гендерную и миграционную повестки.

«Самым ярким маркером краха глобалистов стала истерика киевского диктатора Зеленского. Он в ультимативной форме потребовал от стран НАТО вступления в войну и отправки на Украину минимум 200 тысяч солдат. Однако его никто не поддержал», — обратил внимание Сипров.

Он добавил, что Украина превратилась для Запада в балласт, который придется сбросить, чтобы не уйти на дно самому.

ВЭФ проходит в период с 20 по 24 января 2025 года. Мероприятие собрало лидеров многих стран мира, чтобы попытаться решить ключевые глобальные и региональные проблемы. На форуме, помимо прочих, выступил украинский лидер Владимир Зеленский.

Британское издание Financial Times позднее раскритиковало выступление Зеленского на ВЭФ. В публикации подчеркивается, что отправить на Украину 200 тысяч западных военных невозможно.

Ранее СМИ назвали главные темы Всемирного экономического форума в Давосе.

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