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СМИ назвали главные темы Всемирного экономического форума в Давосе

Time: Трамп, геополитические сдвиги и климат будут в центре внимания на ВЭФ
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Denis Balibouse/Reuters

Возвращение избранного президента США Дональда Трампа, геополитические сдвиги и климатические изменения станут главными темами на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Об этом пишет журнал Time.

Отмечается, что форум в Давосе стартует в день инаугурации Трампа и его возвращение на пост американского президента станет одной из главных тем.

«Геополитические сдвиги будут в центре внимания на встрече в этом году... Климат также остается в центре внимания», — говорится в публикации.

До этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом пригласила его посетить страну.

Премьер Дании уточнила, что визит Трампа пока не запланирован.

Эксперт в сфере международного права Кристиан Маркссен говорил, что Североатлантическому альянсу грозит распад, если США решат напасть на Гренландию с целью захвата острова.

Ранее «Симпсоны» предсказали приход Харрис на пост президента США после Трампа.

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