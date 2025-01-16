СМИ назвали главные темы Всемирного экономического форума в Давосе

Возвращение избранного президента США Дональда Трампа, геополитические сдвиги и климатические изменения станут главными темами на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Об этом пишет журнал Time.
Отмечается, что форум в Давосе стартует в день инаугурации Трампа и его возвращение на пост американского президента станет одной из главных тем.
«Геополитические сдвиги будут в центре внимания на встрече в этом году... Климат также остается в центре внимания», — говорится в публикации.
До этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом пригласила его посетить страну.
Премьер Дании уточнила, что визит Трампа пока не запланирован.
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