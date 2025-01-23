Поклонская вышла к роялю в белом платье

Бывшая прокурор Крыма Наталья Поклонская вышла к роялю в белом бальном платье. Соответствующая видеозапись опубликована в ее Telegram-канале.

На шестисекундном видео запечатлено, как Поклонская в белом бальном платье с открытыми плечами позирует у рояля, на котором стоят свечи. Видеозапись сопровождается музыкой. К публикации она приложила смайлик.

Экс-прокурор Крыма увлекается языческими практиками. Так, 31 октября Поклонская поздравила граждан с языческим кельтским праздником Самайн. Она обратилась к гражданам с просьбой вспомнить о своих предках, приготовить им символическое угощение, а также подвести итоги личного пути. Кроме того, она призвала к переменам в жизни.

Перед новогодними праздниками Поклонская поздравила россиян с Йолем. По ее словам, древняя традиция этого языческого праздника всегда живет в мире и, несмотря ни на какие перемены, остается в сознании. Женщина пожелала всем волшебства и исполнения самого заветного.

Увлечения Натальи Поклонской языческими практиками критиковали в РПЦ. Так, епископ Иосиф заявлял, что ее поведение представляет собой «путь к бесовским силам».

Ранее Поклонская опубликовала мем «няш-мяш» и вспомнила о Крымской весне.