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Президент Финляндии назвал причины, почему Трамп не выведет США из НАТО

Президент Финляндии Стубб заявил, что Трамп не выведет США из НАТО
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Michael Kappeler/Global Look Press

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью телеканалу CNBC заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп не выведет Соединенные Штаты из состава НАТО, как это произошло в случае с ВОЗ и Парижским соглашением по климату.

По его мнению, на это есть несколько причин.

«Первая заключается в том, что, на мой взгляд, Трамп испытывает неприязнь к международным организациям, то есть к Организации Объединенных Наций и ее агентствам, но ему нравятся региональные организации, такие как НАТО», — считает финский президент.

Стубб отметил, что альянс дешево обходится Штатам.

«Возглавлять крупнейший военный альянс в мире, будучи крупнейшей военной сверхдержавой, в интересах Соединенных Штатов», — добавил он.

Президент Финляндии отметил, что на сегодняшний день 23 страны альянса тратят от 2% ВВП на оборону, в то время как в 2014 году это требование выполняли только три страны-члена организации. Стубб подчеркнул, что его страна тратит порядка 2,4-2,5% на оборону.

До этого Дональд Трамп заявил, что США потратили на $200 млрд больше на поддержку Украины, чем члены НАТО, поэтому им придется повысить свои расходы на оборону.

Ранее Трамп рассказал, кем станет на посту президента США.

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