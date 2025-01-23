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Политолог подвел итоги работы Байдена на посту президента США

Политолог Демчук: Байден практически ничего не сделал для США
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MANDEL NGAN/Reuters

Заведующий кафедрой сравнительной политологии факультета политологии МГУ Артур Демчук в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавний опрос, проведенный в США, по итогам которого выяснилось, что большинство американцев не смогли назвать ни одного успеха 46-го президента страны Джо Байдена. Эксперт не удивился таким результатам исследования.

«Действительно, он ничем особенно выдающимся не отметился. <...> Во время своего правления в ходе многочисленных выступлений он по большей части транслировал не свои личные идеи, не собственное мнение и позиции по тем или иным вопросам. Он просто озвучивал то, что ему давали его советники, эксперты и так далее», — сказал Демчук.

Он выразил уверенность, что результаты исследования достоверны. В США, по его словам, система соцопросов хорошо отработана.

23 января президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News допустил, что конгресс может начать расследование против Байдена.

При этом 47-й американский лидер пошутил, что его предшественнику надо было помиловать себя, покидая Белый дом. Так он напомнил про помилование Байденом незадолго до ухода нескольких членов его семьи, а также политических союзников.

Ранее Трамп обвинил Байдена в заселении Америки миллионами мигрантов.

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