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Трамп не исключил расследование против Байдена

Трамп оставит на усмотрение конгресса расследование в отношении Байдена
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News допустил, что конгресс может начать расследование против ушедшего президента страны Джо Байдена.

Он отметил, что этот вопрос стоит оставить конгрессу.

При этом Трамп пошутил, что его предшественнику надо было помиловать себя, покидая Белый дом. Так он напомнил про помилование Байденом незадолго до ухода нескольких членов его семьи, а также политических союзников.

При этом, говоря о судебных процессах в отношении него, Трамп признался, что прошел через «четыре года ада, потратив миллионы долларов» на юридические услуги. По его словам, «действительно трудно сказать, что [Байдену и его семье] не придется проходить» через судебные тяжбы.

Глава Штатов настоятельно посоветовал Байдену больше не занимать государственные должности.

20 января 78-летний республиканец принес присягу и официально стал 47-м президентом США. Вступив в должность, он анонсировал введение режима чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой и отправку туда войск.

22 января Fox News сообщил, что Байден в прощальном письме сменившему его на посту Дональду Трампу пообещал «молиться за него» на протяжении всего президентского срока.

Ранее Трамп указом запретил въезд нелегальных мигрантов через южную границу США.

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