В США люди выбрасывали сумки, чтобы встретиться с Трампом после инаугурации

В США люди массово выбрасывали брендовые сумки, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом после инаугурации. Об этом пишет американское издание The New York Sun .

По данным издания, улицы вокруг Capital One Arena в Вашингтоне, где 47-й президент встречался со своими сторонниками после инаугурации, были завалены дизайнерскими сумками. На площадку с сумками больше определенных размеров, пришедших не пускала охрана (исключение было лишь для детских и медицинских принадлежностей). В связи с этим владельцы брендовых аксессуаров предпочли выбросить их.

Среди брендов заметили, например, Louis Vuitton. Издание оценило стоимость такой сумки в $36 тыс. (около 3,5 млн рублей).

20 января Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом США. Вступив в должность, он анонсировал введение режима ЧС на границе с Мексикой и отправку туда войск.

Ранее Трамп нашел работу для Маска.