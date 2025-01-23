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Трамп назначил посла в Евросоюзе

Трамп назначил экс-главу сетей фастфуда Эндрю Паздера послом США при ЕС
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Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп назначил послом в Евросоюзе Эндрю Паздера, который занимал должность гендиректора компании сетей быстрого питания Carl's Jr и Hardee's. Об этом пишет The New York Times.

Трамп назвал 74-летнего Паздера успешным адвокатом, бизнесменом, экономическим обозревателем и писателем.

В 2020 году Паздер стал гендиректором головной компании сетей ресторанов быстрого питания Carl's Jr и Hardee's.

Сам Трамп отметил, что за 17 лет на посту гендиректора Паздер вывел компанию из серьезных финансовых трудностей. Он считает, что Паздер отлично справится со своей работой, представляя интересы США в Европе.

21 января кандидат в канцлеры ФРГ от партии ХДС (Христианско-демократического союза Германии) Фридрих Мерц призвал Европу сплотиться после прихода к власти Трампа.

В тот же день Трамп пригрозил странам Европейского союза введением торговых пошлин, если они не начнут закупать больше американских нефти и газа.

Ранее Маск ответил критикам после своего жеста на инаугурации Трампа.

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