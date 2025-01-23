США уличили в попытке скрыть экономический кризис

США находятся в состоянии экономического кризиса, но пытаются скрыть это. Подтверждают это разные источники, в том числе показания экс-министра финансов и Филадельфийского резервного банка, заявил декан факультета международных экономических отношений Финуниверситета при Правительстве РФ, председатель совета молодых ученых Павел Селезнев в эфире Общественной Службы Новостей.

По мнению эксперта, власти США стремятся сделать все возможное, чтобы факт начала экономического кризиса «не вылезал на витрину». Подтверждением своего мнения он назвал данные рабочей группы бывшего министра финансов, из которых следует, что спад экономики в стране достигает 0,5% в месяц. Еще один довод, по мнению Селезнева, это показания Филадельфийского резервного банка, утверждающего, что страна фальсифицирует статистику о ситуации с трудовыми ресурсами.

«При этом новая администрация будет делать ставку на развитие высоких технологий в ИИ», — считает эксперт.

По его мнению, действия вступившего в должность президента США Дональда Трампа будут направлены на выход из внешних проектов, в которых страна увязла в период правления бывшей администрации. Экономического эффекта они уже не приносят, убежден Селезнев. Так он, в частности, прокомментировал прогноз ООН, согласно которому в 2025 году рост мировой экономики останется на прежнем уровне, не перешагнув отметку в 2,8%. Среди причин такой ситуации выделяют уровень мирового госдолга, торговые войны и глобальное неравенство.

До этого экс-глава Центробанка Швейцарии Филипп Хильдебранд заявил, что устойчивая инфляция станет главной угрозой для мировой экономики в 2025 году. В числе других важных проблем он назвал старение общества, технологические изменения и фрагментарную геополитику.

Ранее Трамп принял меры для восстановления экономики и снижения инфляции в США.