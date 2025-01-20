Названа главная угроза для мировой экономики

Устойчивая инфляция станет главной угрозой для мировой экономики в нынешнем году. Такое мнение высказал бывший глава Центрального банка Швейцарии Филипп Хильдебранд в беседе с агентством Bloomberg.

Конкретно европейским странам, кроме роста цен, по его словам, необходимо решить проблему конкурентоспособности, которая в настоящее время является критической для региона. В числе других важных проблем Хильдебранд назвал старение общества, технологические изменения и фрагментарную геополитику.

По словам экс-главы швейцарского Центрального банка, эти опасности в особенности ждут Европу, которая отстает от прочих стран по целому ряду вопросов, в числе которых цифровая и энергетическая войны.

В понедельник агентство Reuters со ссылкой на источники в юридических кругах, банках и среди бизнесменов написало, что приход Дональда Трампа к власти в Соединенных Штатах может изменить судьбу компаний, которые сохранили присутствие в РФ.

Ранее экс-глава Минфина усомнился в возможности сдержать инфляцию усилиями Центробанка.