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Названа главная угроза для мировой экономики

Экс-глава ЦБ Хильдебранд назвал инфляцию главной угрозой для мировой экономики
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Ren Pengfei/XinHua/Global Look Press

Устойчивая инфляция станет главной угрозой для мировой экономики в нынешнем году. Такое мнение высказал бывший глава Центрального банка Швейцарии Филипп Хильдебранд в беседе с агентством Bloomberg.

Конкретно европейским странам, кроме роста цен, по его словам, необходимо решить проблему конкурентоспособности, которая в настоящее время является критической для региона. В числе других важных проблем Хильдебранд назвал старение общества, технологические изменения и фрагментарную геополитику.

По словам экс-главы швейцарского Центрального банка, эти опасности в особенности ждут Европу, которая отстает от прочих стран по целому ряду вопросов, в числе которых цифровая и энергетическая войны.

В понедельник агентство Reuters со ссылкой на источники в юридических кругах, банках и среди бизнесменов написало, что приход Дональда Трампа к власти в Соединенных Штатах может изменить судьбу компаний, которые сохранили присутствие в РФ.

Ранее экс-глава Минфина усомнился в возможности сдержать инфляцию усилиями Центробанка.

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