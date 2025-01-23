Депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости назвал бредом заявление президента Украины Владимира Зеленского о непризнании новых регионов России.

Он отметил, что это заявление принадлежит человеку, оторванному от реальности, и подчеркнул, что РФ не нуждается в признании Зеленским ее новых регионов.

«Он не та фигура, чтобы влиять на события, и продолжает упорно отрицать существующую реальность, в том числе и территориальную, тиражируя очередной бред», — сказал Белик.

По его мнению, даже после окончания военного конфликта скоро наладить отношения с Украиной не получится.

«Но зачастую, как показывает история, после фанатика к власти приходят прагматики, а вот с ними можно разговаривать», — добавил депутат.

Накануне Зеленский заявил, что украинская сторона не согласится на компромисс с признанием новых регионов России. Он подчеркнул, что власти Украины не признают их в юридическом контексте.

Ранее Зеленский заявил, что до Трампа доносят дезинформацию.