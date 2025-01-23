Bloomberg анонсировал визит госсекретаря США в Панаму

Госсекретарь США Марко Рубио собирается на следующей неделе совершить визит в Панаму после обещаний президента Дональда Трампа вернуть Соединенным Штатам контроль над Панамским каналом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Агентство пишет, что первая зарубежная поездка нового главы Госдепа должна подчеркнуть серьезность заявлений Трампа о Панамском канале.

Также в рамках турне по странам Латинской Америки Рубио планирует посетить Гватемалу, Коста-Рику и Сальвадор, отмечается в статье.

В своей инаугурационной речи 20 января Трамп повторил свой тезис, что Китай фактически управляет Панамским каналом посредством своего растущего присутствия вокруг водного пути, который был передан Панаме в конце 90-х годов. «Мы не отдали его Китаю, мы отдали его Панаме. И мы заберем его обратно», — сказал политик.

В начале января Трамп заявил, что передача контроля над Панамским каналом Панаме в 1999 году «была глупостью».

Республиканец заявил, что эта страна якобы нарушила «каждый пункт соглашения» после передачи ей канала. По его словам, панамские власти взимают с США слишком много за прохождение военных кораблей.

Ранее Панама пожаловалась в ООН на угрозу Трампа захватить Панамский канал.