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Иран выдвинул возражения по поводу юрисдикции суда ООН в деле о сбитом украинском Boeing

Иран поставил под сомнение юрисдикцию суда ООН в деле о сбитом украинском Boeing
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Vahid Salemi/AP

Иран представил предварительные возражения в юридическом разбирательстве по делу о сбитом в 2020 году Boeing украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», рейс PS752. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз суда.

Согласно документу, иранская сторона оспаривает юрисдикцию суда и допустимость иска, поданного Великобританией, Канадой, Швецией и Украиной.

Заместитель председателя суда и исполняющая обязанности председателя Джулия Себутинде назначила 16 мая как последний срок для представления письменного ответа истцами на аргументы, изложенные в предварительных возражениях. В соответствии с регламентом суда разбирательство дела по существу приостановлено до рассмотрения этих возражений.

8 января глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что ее страна, Великобритания, Канада и Украина призывают Иран взять ответственность за сбитый Boeing.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. По версии иранской стороны, вина за катастрофу лежит на операторе системы ПВО, поскольку лайнер был идентифицирован как вражеская цель.

Ранее в Иране заявили, что Трамп может пойти на сделку с Тегераном.

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