Четыре страны призвали Иран взять ответственность за сбитый в 2020 году Boeing

Швеция и еще три страны призвали Иран взять ответственность за сбитый Boeing

Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что ее страна, Великобритания, Канада и Украина призывают Иран взять ответственность за сбитый в 2020 году Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины».

«Мы хотим, чтобы Иран взял на себя полную юридическую ответственность за сбитый самолет», — сказано в заявлении дипломата.

В июле 2023 года Великобритания, Канада, Швеция и Украина подали иск в Международный суд ООН против Ирана из-за сбитого украинского пассажирского Boeing 737.

Самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. По версии иранской стороны, вина за катастрофу лежит на операторе системы противовоздушной обороны, поскольку лайнер был идентифицирован как вражеская цель.

29 декабря летевший из Бангкока Boeing 737 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение в южнокорейском аэропорту Муан. При посадке лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в бетонное заграждение, а затем взорвался. Воздушное судно было почти полностью уничтожено. Предварительной причиной катастрофы назвали отказ системы шасси из-за столкновения с птицами.

Ранее в Южной Корее оценили вероятность ошибки пилота при крушении Boeing.