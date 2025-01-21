В Иране ожидают, что Трамп может пойти на сделку с Тегераном

Iran: США могут давить, но пойти на сделку с Ираном

Президент США Дональд Трамп может пойти на сделку с Тегераном. Об этом пишет государственное издание Iran.

Иранские аналитики предполагают, что Трамп будет оказывать давление на Тегеран, однако они также не исключают возможности достижения соглашения с Ираном. Как пишет издание, Трамп может попытаться убедить Россию и Китай прекратить сотрудничество с Ираном. В результате, по мнению издания, Иран будет вынужден пойти на соглашение с США.

«Иранское правительство должно действовать так, чтобы внешнеполитический блок администрации Трампа, в котором до сих пор сохраняются серьезные разногласия по поводу политики на иранском направлении, расценивал переговорный процесс с Ираном как жизненную необходимость, а не уступку», — пишет газета.

Правительство Ирана настаивает на урегулировании вопроса путем переговоров, однако в Вашингтоне эти призывы пока остаются без ответа.

В январе советник Трампа Майк Уолтц анонсировал «ключевые решения» по Ирану. По его словам, сейчас Ирану пришлось отступить из-за действий Израиля в регионе, его система противовоздушной обороны уничтожена, а поддерживаемая Тегераном палестинская группировка ХАМАС находится в полной изоляции. Советник полагает, что движение рассчитывало на поддержку ливанской шиитской группировки «Хезболла», но просчиталось, поэтому согласилось на перемирие в Газе.

Ранее Трамп отменил десятки решений, принятых Байденом.