Трамп собирается ужесточить санкции против хуситов

Президент США Дональд Трамп собирается подписать указ, который признает движение йеменских хуситов террористической организацией и ужесточит против них американские санкции. Об этом пишет портал Washington Free Beacon со ссылкой на информированный источник.

«Указ полностью восстанавливает жесткие американские санкции против группировки из Йемена, которые администрация Байдена (экс-президента США. — «Газета.Ru») сняла в 2021 году», — отмечается в публикации.

По мнению авторов статьи, поспешность Трампа в признании движения хуситов террористической организацией свидетельствует о его желании противостоять «главным доверенным лицам Ирана» и оказать Израилю дальнейшую помощь в подавлении региональной деятельности Тегерана.

В указе Трампа говорится, что теперь политика США направлена ​​на ликвидацию возможностей и операций хуситов, что лишит их ресурсов, необходимых для противостояния американским интересам в регионе.

17 января сообщалось, что шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах» (хуситы), контролирующее север Йемена, с помощью дронов атаковало авианосец ВМС США USS Harry Truman в Красном море в седьмой раз с момента его прибытия в регион. Кроме того, в движении заявили о массированных атаках на юг и центр Израиля.

Хуситы начали атаковать Израиль и международные суда вскоре после начала войны в секторе Газа в октябре 2023 года. Они заявили, что действуют в знак солидарности с ХАМАС и палестинцами.

Ранее хуситы похвастались передовым военным арсеналом.