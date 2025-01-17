Хуситы заявили о массированном обстреле юга Израиля

Хуситы заявили о массированном обстреле юга и центра Израиля ракетами и БПЛА

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило о массированных атаках на юг и центр Израиля. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы провели военную операцию, нацеленную на жизненно важные объекты израильского врага в районе Умм ар-Рашраш. Операция была проведена с использованием четырех крылатых ракет и успешно достигла своих целей», — сообщили хуситы.

Лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявлял, что атаки на Израиль не прекратятся до тех пор, пока Тель-Авив не прекратит боевые действия в секторе Газа.

До этого представитель йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа заявил об атаке на американскую авианосную группу, возглавляемую атомным авианосцем USS Harry S. Truman, в акватории северной части Красного моря.

13 января йеменское хуситское движение «Ансар Аллах» нанесло удары ракетой и беспилотниками по Тель-Авиву.

Ранее США нанесли удары по подземным объектам хуситов.