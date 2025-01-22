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Постпредство РФ заявило о необходимости изучить условия сделки Трампа по Украине

Полянский: нужно посмотреть на условия предложений Трампа по Украине
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Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Москва должна тщательно рассмотреть условия «сделки» по мирному разрешению конфликта на Украине, предложенные президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью агентству Reuters.

Он подчеркнул, что американский лидер способен изменить подход предыдущей администрации США к Киеву.

По словам дипломата, вопрос завершения конфликта не ограничивается лишь прекращением войны, он также включает устранение коренных причин украинского кризиса.

«Необходимо понять, что подразумевает президент Трамп под «сделкой». Он не несет ответственности за действия США в Украине с 2014 года, которые привели к превращению страны в «анти-Россию» и подготовили ее к конфликту с нами, но он может остановить эту пагубную политику», — добавил Полянский.

27 января Трамп заявил, что урегулирование украинского конфликта возможно «легким или сложным путем». Глава Белого дома призвал Россию прекратить боевые действия, добавив, что урегулирование должно произойти как можно скорее и «больше не должно быть потеряно ни одной жизни».

Ранее американский журналист оценил правдивость обещаний Трампа по Украине.

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