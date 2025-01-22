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Стало известна тема встречи Макрона и Шольца в Париже

Макрон и Шольц на встрече 22 января обсудят единую стратегию общения с Трампом
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Michael Kappeler/DPA/AP

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц планируют встретиться в Париже 22 января, чтобы обсудить новую стратегию для ЕС в условиях президентства Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, лидеры двух стран попытаются «продемонстрировать силу» и подготовиться к быстрым мерам в случае введения США пошлин на европейский экспорт.

Bloomberg отмечает, что лидеры Франции и Германии планируют выступать общим фронтом в отношениях с новой администрацией в Вашингтоне.

22 января Шольц назвал президента США Дональда Трампа, официально вступившего в должность в начале текущей недели, «вызовом» для Европы. При этом канцлер Германии обратил внимание, что США и Европу связывает долгая история партнерства и дружбы. Тем не менее государства региона будут внимательно анализировать принимаемые новым хозяином Белого дома решения, подчеркнул Шольц.

Ранее Макрон призвал Европу проснуться.

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