Хуситы уменьшат число атак в Красном море

Шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) дало понять, что ограничат свои атаки на море только судами, связанными непосредственно с Израилем. Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что это следует из электронного письма, отправленного представителями хуситов грузоотправителям. В заявлении говорится, что они «прекращают санкции» в отношении других судов, которые они ранее атаковали с ноября 2023 года.

«В случае любой агрессии... санкции будут восстановлены против государства-агрессора. Вам будет незамедлительно сообщено о таких мерах, если они будут реализованы», — говорится в тексте.

До этого хуситы заявили, что атаковали авианосец ВМС США USS Harry Truman в Красном море в седьмой раз с момента его прибытия в регион. Движение «Ансар Алла» также заявило о массированных атаках на юг и центр Израиля. Они провели военную операцию, нацеленную на жизненно важные объекты Израиля в районе Умм ар-Рашраш. Операция была проведена с использованием четырех крылатых ракет и успешно достигла своих целей.

Ранее хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву.