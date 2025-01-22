Президент Финляндии приедет к границе с Россией

Финский президент Александр Стубб посетит контрольно-пропускной пункт «Нуйямаа», который находится на закрытой границе с Россией. Сообщение об этом появилось на сайте президентской канцелярии.

«Визит [в Лааперанту] начнется с КПП «Нуйямаа», где президент ознакомится с деятельностью пограничной службы. Компанию ему составит министр внутренних дел Мари Рантанен», — говорится в сообщении.

Российское издание 47news сообщало, что представители погранслужб России и Финляндии обсудили ситуацию на границе в начале осени. Финская сторона на встрече допустила, что ее открытие может состояться после февраля 2025 года. Мотивацией к обсуждению стала экономическая ситуация и недовольство граждан оттоком туристов из страны.

В январе премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Суоми не может открыть границу с РФ из-за «неизменной оценки угрозы восточной границы».

Ранее власти Финляндии пожаловались на влияние российских СМИ.