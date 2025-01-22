Власти Финляндии пожаловались на влияние российских СМИ

Финские власти пожаловались на влияние российских СМИ в стране, несмотря на то, что заблокировали их. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обзор, выпущенный правительством Финляндии.

«Поскольку Россия не имеет прямого доступа к финской информационной среде, влияние зачастую основано на том, что содержание информационного воздействия распространяется на аудиторию Финляндии через социальные и традиционные медиа», — говорится в разделе, посвященном влиянию российских СМИ.

В обзоре описывается позиция РФ по отношению к членству Суоми в НАТО (как ее видят финские власти), помощи Украине и ситуации в Балтийском море.

21 января премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Европа должна активнее поддерживать Украину вне зависимости от того, какой политики будут придерживаться США при Дональде Трампе.

По его словам, поддержка Украины напрямую связана с безопасностью и готовностью самой Европы.

Ранее президент Финляндии предупредил о наступлении эпохи неопределенности.