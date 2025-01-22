МИД России оценил запрет на флаги ЛГБТ над зданиями посольств США

Запрет на демонстрацию загранучреждениями США негосударственных флагов, в том числе флага ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), поставил в неловкое положение страны Европейского союза. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Теперь под этими знаменами остаются только посольства стран Евросоюза, которых (меняю нужный глагол на приличный) в очередной раз после употребления оставили один на один с созданными для них проблемами», — написала дипломат.

Официальный представитель МИД РФ напомнила также, что еще два дня назад те страны, которые не разрешали американским загранучреждениям заниматься пропагандой, «попадали под санкционный каток США».

22 января издание Washington Free Beacon написало со ссылкой на приказ Госдепа США о введении запрета вывешивать на американских правительственных зданиях (как внутри страны, так и за ее пределами) какие-либо флаги, кроме государственного.

Кроме того, президент США Дональд Трамп подписал указ о закрытии всех программ по разнообразию и инклюзивности в правительстве. В документе говорится, что администрация бывшего президента Джо Байдена «навязала незаконные и безнравственные программы дискриминации».

Ранее в МИД РФ заявили об изменении ценностной повестки США из-за Трампа.