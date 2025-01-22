Стало известно о планах гендиректора МАГАТЭ посетить РФ и Украину

Reuters: глава МАГАТЭ Гросси посетит РФ и Украину в скором времени

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен в ближайшее время посетить РФ и Украину. Об этом пишет Reuters.

По информации журналистов, поездки главы МАГАТЭ состоятся в течение следующих нескольких недель.

Также в материале приводятся слова самого Гросси. Он отметил, что международное агентство испытывает беспокойство из-за военной активности в районе атомной электростанции (АЭС) в Запорожской области.

17 января генеральный директор МАГАТЭ заявил, что ему продолжают докладывать о ежедневных взрывах возле Запорожской АЭС. Как он сказал, общая ситуация в районе инфраструктурного объекта остается нестабильной.

Гросси добавил, что на станции «сохраняются проблемы с внешним электроснабжением». При этом руководство ЗАЭС оповестило находящихся на объекте инспекторов международного агентства о завершении ремонта поврежденного стабилизатора напряжения для линии электропередачи 750 кВ.

5 января пресс-служба атомной электростанции в Запорожской области сообщила об атаке украинского дрона на уникальный тренажерный центр, расположенный на территории АЭС. В результате удара никто не пострадал.

Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук рассказал, сколько раз украинские войска атаковали объект в 2024 году.