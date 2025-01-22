Аналитик объяснил, почему Трамп дал 100 дней на разрешение конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп собирается урегулировать конфликт на Украине за 100 дней, чтобы свести к минимуму сопротивление своих политических оппонентов. Об этом сообщил RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

Он объяснил, что в Америке есть традиция, согласно которой для вступившего в должность президента начинается «100-дневный медовый месяц». В это время стороны (президент и его оппоненты — прим. «Газеты.Ru») не «нападают» друг на друга. Аналитик отметил, что это лучшее время для больших внешнеполитических задач, когда новому главе государства не мешают и он более свободен в своих действиях.

Однако Судаков считает, что 100 дней для подобных планов может быть недостаточно. При этом он добавил, что разрешение украинского конфликта для Трампа важная задача, но не первостепенная.

«Он сделал так, чтобы эта тема стала главной, когда ему нужно было выиграть выборы. На сегодняшний день — Китай, тарифы, — это будет совершенно другая игра. Трамп — это про экономику, он хочет быть подобием Теодора Рузвельта, который ввел тарифную политику», — заключил эксперт.

Утром газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу завершить украинский конфликт за 100 дней.

Ранее на Украине дали совет Зеленскому по отношениям с Трампом.