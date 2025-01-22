Economist назвал одно условие для «золотого века» США при Трампе

Американский лидер Дональд Трамп может привести США к обещанному им «золотому веку», если победит свои недостатки. Об этом пишет журнал Economist.

«У него (Трампа — прим.ред.) действительно есть шанс привести Америку к золотому веку, который он провозгласил в своей второй инаугурационной речи. Его самый грозный противник, который все еще стоит на ногах, — это, вероятно, он сам», — говорится в статье.

По данным издания, для успеха планов нового лидера созданы все необходимые условия, среди которых победа над демократами и акцентуация иностранных противников на собственных проблемах. Автор публикации подчеркивает, что «смелость» Трампа и его политическая динамика могут создать ему имидж «объединителя и миротворца».

20 января 78-летний республиканец Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом США. Вступив в должность, он анонсировал введение режима чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой и отправку туда войск.

Также новый глава государства подтвердил планы переименовать Мексиканский залив в залив Америки и заверил, что в стране будут признавать только два пола. Кроме того, он пообещал вернуть США свободу слова. По словам Трампа, с его инаугурации начался «золотой век Америки». Россию и Украину в своей речи президент не упомянул.

Ранее стало известно, что инаугурацию Трампа посмотрели меньше человек, чем инаугурацию Байдена.