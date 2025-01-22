Инаугурацию Трампа посмотрели меньше человек, чем инаугурацию Байдена

Церемонию инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января посмотрели 24,6 миллиона телезрителей. Об этом сообщает аналитическая компания Nielsen.

По данным компании, инаугурацию предшественника Трампа Джо Байдена в январе 2021 года посмотрели больше людей — 33,8 миллиона человек.

Во время инаугурации Трампа 20 января наибольшее число зрителей у экранов телевизоров зафиксировали в 12:15 (20:15 мск). Трансляцию вели 15 телеканалов.

В январе 2017 года церемония с участием Трампа собрала 31 миллион телезрителей.

20 января 78-летний республиканец Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом США. Вступив в должность, он анонсировал введение режима чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой и отправку туда войск. Также новый глава государства подтвердил планы переименовать Мексиканский залив в залив Америки и заверил, что в стране будут признавать только два пола. Кроме того, он пообещал вернуть США свободу слова. По словам Трампа, с его инаугурации начался «золотой век Америки». Россию и Украину в своей речи президент не упомянул.

Ранее Трамп назвал Путина умным.