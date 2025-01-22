Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Инаугурацию Трампа посмотрели меньше человек, чем инаугурацию Байдена

Nielsen: инаугурацию Дональда Трампа посмотрели 24,6 миллиона телезрителей
close
Mike Segar/Reuters

Церемонию инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января посмотрели 24,6 миллиона телезрителей. Об этом сообщает аналитическая компания Nielsen.

По данным компании, инаугурацию предшественника Трампа Джо Байдена в январе 2021 года посмотрели больше людей — 33,8 миллиона человек.

Во время инаугурации Трампа 20 января наибольшее число зрителей у экранов телевизоров зафиксировали в 12:15 (20:15 мск). Трансляцию вели 15 телеканалов.

В январе 2017 года церемония с участием Трампа собрала 31 миллион телезрителей.

20 января 78-летний республиканец Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом США. Вступив в должность, он анонсировал введение режима чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой и отправку туда войск. Также новый глава государства подтвердил планы переименовать Мексиканский залив в залив Америки и заверил, что в стране будут признавать только два пола. Кроме того, он пообещал вернуть США свободу слова. По словам Трампа, с его инаугурации начался «золотой век Америки». Россию и Украину в своей речи президент не упомянул.

Ранее Трамп назвал Путина умным.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами