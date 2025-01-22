В США объяснили нежелание Запада завершить конфликт на Украине

Миршаймер: Запад не хочет завершения конфликта на Украине из-за боязни ухода США

Страны Запада не желают окончания конфликта на Украине из-за страха ухода Соединенных Штатов из Европы при новом президенте Дональде Трампе. Такое мнение в эфире YouTube-канала Гленна Дизена высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«У Европы есть корыстный интерес, чтобы конфликт на Украине не был завершен, поскольку это будет означать, что американцам придется остаться в Европе», — считает профессор.

По его мнению, американскому лидеру вряд ли удастся быстро урегулировать украинский кризис в связи с противодействием европейских элит.

«Вечная война на Украине отвечает интересам Европы», — подчеркнул Миршаймер.

Накануне газета The Wall Street Journal написала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу завершить украинский конфликт за 100 дней.

До этого Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к заключению сделки для урегулирования конфликта с Россией.

Ранее на Украине дали совет Зеленскому по отношениям с Трампом.