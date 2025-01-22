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Экс-президент ЮАР раскрыл реакцию Запада на расширение БРИКС

Экс-президент ЮАР Зума: Запад начал войну с Россией из-за БРИКС
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Siphiwe Sibeko/Reuters

Создание БРИКС стало попыткой обеспечить равенство между странами, считает экс-президент ЮАР Джейкоб Зума. В том числе из-за этого Запад начал войну с Россией, заявил он в интервью RT.

В ответ на санкции западных стран Россия начала продавать нефть в рублях, что сподвигло большее количество стран присоединиться к БРИКС, отметил политик. Количество участников организации будет расти, считает он.

«Только если у вас есть группа стран вроде БРИКС, вы можете гарантировать здравомыслие на этой планете», — убежден Зума.

Напомним, Бразилия до этого определила пять основных направлений политики в рамках председательства в БРИКС в 2025 году. В том числе это работа над регулированием искусственного интеллекта (ИИ) в мире, содействие торговле и инвестициям между странами — членами организации, укрепление организации с учетом присоединения к ее работе новых государств — партнеров и другие.

Ранее Трамп заявил о желании ввести торговые пошлины против БРИКС.

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