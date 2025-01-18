В Бразилии определили приоритеты председательства в БРИКС

G1: Бразилия утвердила пять приоритетных задач в рамках председательства в БРИКС

Администрация бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы определила пять основных направлений политики в рамках председательства страны в БРИКС в 2025 году. Об этом пишет портал G1.

По информации журналистов, одной из включенных в список задач оказалась работа над регулированием искусственного интеллекта (ИИ) в мире. Власти республики считают, что управление нейросетями должно носить ответственный и инклюзивный характер.

Еще одним приоритетным направлением политики Бразилии в рамках председательства в БРИКС стало содействие торговле и инвестициям между странами — членами организации. В материале уточняется, что администрация Лулы да Силы предложила решать соответствующие вопросы путем разработки новых платежных средств.

Также руководство республики сочло необходимым сосредоточиться на обсуждении возможных изменений структуры финансирования, направленного на борьбу с изменениями климата. В качестве четвертого приоритета Бразилия выбрала содействие БРИКС взаимодействию стран глобального Юга, в первую очередь в сфере здравоохранения. Пятой задачей, в свою очередь, стало институциональное укрепление организации с учетом присоединения к ее работе новых государств — партнеров.

С 1 января текущего года Бразилия официально стала страной — председателем БРИКС. Республика будет выполнять соответствующие обязанности в течение одного календарного года.

Ранее в РФ выступили за создание в БРИКС отдельной базы данных для обучения ИИ.