Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Бразилии определили приоритеты председательства в БРИКС

G1: Бразилия утвердила пять приоритетных задач в рамках председательства в БРИКС
close
Adriano Machado/Reuters

Администрация бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы определила пять основных направлений политики в рамках председательства страны в БРИКС в 2025 году. Об этом пишет портал G1.

По информации журналистов, одной из включенных в список задач оказалась работа над регулированием искусственного интеллекта (ИИ) в мире. Власти республики считают, что управление нейросетями должно носить ответственный и инклюзивный характер.

Еще одним приоритетным направлением политики Бразилии в рамках председательства в БРИКС стало содействие торговле и инвестициям между странами — членами организации. В материале уточняется, что администрация Лулы да Силы предложила решать соответствующие вопросы путем разработки новых платежных средств.

Также руководство республики сочло необходимым сосредоточиться на обсуждении возможных изменений структуры финансирования, направленного на борьбу с изменениями климата. В качестве четвертого приоритета Бразилия выбрала содействие БРИКС взаимодействию стран глобального Юга, в первую очередь в сфере здравоохранения. Пятой задачей, в свою очередь, стало институциональное укрепление организации с учетом присоединения к ее работе новых государств — партнеров.

С 1 января текущего года Бразилия официально стала страной — председателем БРИКС. Республика будет выполнять соответствующие обязанности в течение одного календарного года.

Ранее в РФ выступили за создание в БРИКС отдельной базы данных для обучения ИИ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами