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Пушков прокомментировал отказ Трампа от гендерной идеологии

Пушков: отказ Трампа от гендерной идеологии снимает один из разломов с Россией
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Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, объявив о существовании в стране только двух гендеров, снял идеологический разлом между Россией и США в этой сфере. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что «трансгендерная волна» уходит вместе с бывшим президентом США Джо Байденом и его администрацией. Пушков подчеркнул, что Трамп попытается вернуть Штаты «к своим корням».

«На обозримую перспективу это снимает, как минимум, один идеологический и ценностный разлом между Вашингтоном и Москвой», — написал сенатор.

До этого Трамп подписал указ о признании в Соединенных Штатах исключительно двух полов — мужского и женского — и отказе от так называемой гендерной идеологии. В указе говорится, что пол человека является неизмененным, поскольку он основан на фундаментальной и неоспоримой реальности. В документе подвержена критике так называемая гендерная идеология, классифицирующая пол как изменяемую по желанию человека концепцию.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал первые указы на стадионе в Вашингтоне.

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