Глава дипломатии ЕС раскрыла сумму вложений в Украину

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что объединение является крупнейшим мировым донором Украины, поскольку уже вложило в ее поддержку порядка €134 миллиарда. Об этом политик заявила, выступая на конференции Европейского оборонного агентства, ее слова приводит пресс-служба ведомства.

«Мы предоставили Украине всего порядка €134 миллиардов, включая €50 миллиардов военной поддержки, мы самый крупный мировой донор Украины. К концу этого месяца мы также подготовим 75 тысяч украинских военных», — заявила Каллас.

Глава евродипломатии добавила, что сотрудничество с США и Великобританией остается важным для Евросоюза, отметив, что ЕС должен быть открыт для нового соглашения о безопасности с Лондоном теперь, когда Великобритания вышла из блока.

21 января еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз по-прежнему не знает, какой будет позиция США по Украине после прихода к власти Дональда Трампа. По его словам, страны Европы готовы взаимодействовать с Вашингтоном для «подтверждения продолжения коллективных усилий».

Ранее Риттер рассказал об ультиматуме Трампа для стран НАТО.