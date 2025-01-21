В Евросоюзе заявили, что до сих пор не понимают позицию Трампа по Украине

Еврокомиссар Домбровскис: ЕС до сих пор не понимает позицию Трампа по Украине

Евросоюз по-прежнему не знает, какой будет позиция США по Украине после прихода к власти Дональда Трампа, заявил на пресс-конференции еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Его цитирует РИА Новости.

«Действительно, у нас нет четкого послания об их подходе по Украине, но мы привержены продолжению поддержки и также готовы взаимодействовать с США для подтверждения продолжения коллективных усилий», — сказал представитель Еврокомиссии.

20 января Трамп официально вступил в должность президента США. После церемонии инаугурации он провел встречу со сторонниками, во время которой рассказал о готовности президента Украины Владимира Зеленского заключить сделку с РФ ради урегулирования конфликта.

В первый день своего пребывания в Белом доме Трамп менее чем за час одобрил несколько десятков документов. В частности, новый американский лидер подписал указ о приостановке помощи Украине и другим странам со стороны США на 90 дней.

Ранее в Раде прокомментировали решение Трампа приостановить помощь другим странам.