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Президент Финляндии призвал готовиться к эпохе неопределенности

Стубб призвал готовиться к эпохе неопределенности из-за Трампа
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Global Look Press

Необходимо готовиться к эпохе неопределенности с приходом Дональда Трампа к власти в США. Об этом в интервью Yle заявил президент Финляндии Александр Стубб.

«Мы должны подготовиться к эпохе неопределенности, в которой правила, нормы и институты, на которые мы раньше полагались, уходят в прошлое», — сказал он.

Стубб предполагает, что новая норма будет состоять в отходе от традиционной системы, она будет основана на правилах и поддержке международных институтов.

«Нам нужно подумать о том, как мы можем убедить США в том, что их ценности и интересы помогут им вернуться к международному сотрудничеству», — заявил президент Финляндии.

По словам Стубба, положительным моментом в Трампе являются разговоры о мире. Он ожидает от главы Белого дома мирного соглашения на Украине.

20 января Трамп официально вступил в должность президента США. После церемонии инаугурации он провел встречу со сторонниками, во время которой рассказал о готовности президента Украины Владимира Зеленского заключить сделку с РФ ради урегулирования конфликта.

В первый день своего пребывания в Белом доме Трамп менее чем за час одобрил несколько десятков документов. В частности, новый американский лидер подписал указ о приостановке помощи Украине и другим странам со стороны США на 90 дней.

Ранее в Раде прокомментировали решение Трампа приостановить помощь другим странам.

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