Президент Финляндии предупредил о наступлении эпохи неопределенности

Президент Финляндии Александр Стубб заявил Yle, что необходимо готовиться к эпохе неопределенности с приходом Дональда Трампа к власти в Соединенных Штатах.

«Мы должны подготовиться к эпохе неопределенности, когда правила, нормы и институты, на которые мы полагаемся, вот-вот исчезнут», — сказал он.

По мнению Стубба, новая норма будет состоять в отходе от традиционной системы, она будет основана на правилах и поддержке международных институтов, в сторону транзакций и сделок.

«Нужно подумать о том, как убедить США в том, что и их ценности и интересы ведут их обратно к международному сотрудничеству», — отметил финский президент.

Также Стубб пообещал продолжать поддерживать Украину.

До этого еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Европейский союз до сих пор не знает, какой будет позиция США по Украине после прихода к власти Трампа.

Ранее в Раде прокомментировали решение Трампа приостановить помощь другим странам.