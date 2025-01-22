Президент Финляндии пообещал продолжать поддерживать Украину

Украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу с президентом Финляндии Александром Стуббом на полях Всемирного экономического форума в Давосе, в ходе которой последний заверил Киев в продолжении поддержки. Об этом сообщает «Европейская правда».

В ходе встречи лидеры обсудили укрепление обороноспособности Украины, гарантии безопасности и усиление санкций против России.

«Мы будем продолжать поддержку Украины. Нет никаких вопросов по этому поводу. Это все – о вашей независимости, вашем суверенитете и вашей территориальной целостности. Мы восхищаемся тем, что вы делаете», — сказал Стубб.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин будет нести ответственность за Украину даже после окончания конфликта и подписания мирного соглашения. По его словам, речь идет о гарантиях безопасности и о том, как Украина сможет сохранить сильную армию, «которую мы будем вооружать вместе». Канцлер отметил, что дискуссии среди европейских союзников по этому вопросу пройдут в ближайшее время.

Шольц также подчеркнул, что вопрос будущего Украины не должен решаться без Украины.

Ранее на Украине дали совет Зеленскому по отношениям с Трампом.