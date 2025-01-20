Хинштейн возмутился заграничным отпуском чиновницы из Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн возмутился отпуском чиновницы Ирины Мусьял, которая уехала отдыхать за границу. Об этом сообщает издание «Курские новости».

Свое недовольство глава региона выразил во время заседания правительства. Уехавшая чиновница занимает должность руководителя министерства по государственной охране объектов культурного наследия Курской области.

«Надеюсь, она там находится для того, чтобы посмотреть, как в Индии охраняют объекты культурного наследия?», — заявил он.

По словам Хинштейна, формально чиновница не должна согласовывать свой выезд за пределы страны, однако в текущей ситуации отпуск без уведомления недопустим.

До этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин призвал чиновников не думать об отпусках «в сложное для страны время», сравнив такой отдых с дезертирством. По его словам, в 2023 году кто-то этого не понял и позволял себе отдых в муниципальных образованиях. При этом саратовский губернатор не уточнил, кого имел в виду.

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