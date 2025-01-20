Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хинштейн возмутился заграничным отпуском чиновницы из Курской области

Врио губернатора Хинштейн возмутился отпуском курской чиновницы Мусьял в Индии
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн возмутился отпуском чиновницы Ирины Мусьял, которая уехала отдыхать за границу. Об этом сообщает издание «Курские новости».

Свое недовольство глава региона выразил во время заседания правительства. Уехавшая чиновница занимает должность руководителя министерства по государственной охране объектов культурного наследия Курской области.

«Надеюсь, она там находится для того, чтобы посмотреть, как в Индии охраняют объекты культурного наследия?», — заявил он.

По словам Хинштейна, формально чиновница не должна согласовывать свой выезд за пределы страны, однако в текущей ситуации отпуск без уведомления недопустим.

До этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин призвал чиновников не думать об отпусках «в сложное для страны время», сравнив такой отдых с дезертирством. По его словам, в 2023 году кто-то этого не понял и позволял себе отдых в муниципальных образованиях. При этом саратовский губернатор не уточнил, кого имел в виду.

Ранее россиянам рассказали, когда ждать следующие длинные выходные в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами