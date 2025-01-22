В Гренландии заявили, что не планируют создавать национальную армию из-за слов Трампа

Гренландия не планирует создавать собственную национальную армию из-за желания президента США Дональда Трампа купить остров. Об этом заявил в интервью РИА Новости депутат от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер.

Он напомнил, что в Исландии тоже нет армии. По словам парламентария, если в Гренландии и будет действовать какая-то армия, ей придется уважать местные артефакты, флаг, культуру и язык.

Фенкер добавил, что американские военные, дислоцированные на острове, больше уважают местную культуру, чем датские солдаты.

Гренландия — автономная территория (провинция), входящая в Датское королевство. В 1973 Гренландия вступила в Европейское экономическое сообщество вместе с Данией.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам политика, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Гренландии заявили, что Дания не имеет прав на остров.